«Мне было плевать на моральные принципы»: Милохин вспомнил, как своровал в 17 лет телефон у друга

По словам тиктокера, сейчас он раскаивается в содеянном.

Известный тиктокер Даня Милохин во время интервью блогеру Эльдару Джарахову вспомнил, как подлым образом украл у своего друга дорогой телефон.

Как отметил Милохин, тогда ему было 17 лет. Своего телефона у него не было, а у друга уже имелся дорогой пятый iPhone. В какой-то момент Милохин просто взял телефон с зарядки. В тот момент он понимал, что у друга нет денег, чтобы купить себе еще один такой телефон.

«Мне было плевать на моральные принципы. Я хотел ходить именно с этим телефоном».

Даня Милохин

Как отметил Даня Милохин, сейчас ему стыдно за свой необдуманный поступок, и он раскаивается в содеянном, хотя и прекрасно понимает, что это уже все далеко в прошлом. Он даже предложил своему друг обратиться к нему за денежной компенсацией.

Напомним, что Даня Милохин – один из самых известных тиктокеров страны. Он близкий друг рэпера Моргенштерна, с которым они не так давно вместе отдыхали в отпуске в Дубае.

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