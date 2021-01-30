«Фурункулы замазывал на лбу»: Абрикосов «исключил» Солнцева из «золотого состава» «Дома-2»

Как отметил бывший участник телестройки, с главными звездами тот пробыл всего две недели.

Бывший участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов, который как известно живет уже много лет в одиночестве в деревне, заявил в Instagram, что другой шоумен из проекта Рустам Солнцев не может причислять себя к «золотому составу» «Дома-2».

«Ты с нами пробыл две недели. Только и запомнился тем, что летом в шарфе сидел, закрывая на шее «кольца Венеры», и тональным кремом фурункулы замазывал на лбу. Твой основной приход на «Дом-2» был в другое время, ты ближе к Кузиным, Пынзарям и т.д. Вот с ними себя и сравнивай. Удачи!»

Май Абрикосов

Как отметил Абрикосов, его удивляет, что Солнцев до сих пор помнит, как они вместе ходили в баню. Отрицать эти походы он не стал. Он поблагодарил «друга», что тот не придумал какую-нибудь историю с изнасилованием или домогательствами. Как пошутил Абрикосов, сейчас бы ему пришлось жениться на Солнцеве, а на весну у него совсем другие планы – засаживать кабачками огород.

Ранее Рустам Солнцев заявил, что Май Абрикосов без памяти в него влюбился на проекте «Дом-2». Якобы он постоянно звал товарища в баню.

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