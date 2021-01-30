Василий Лановой так и не смог до конца оправиться от загадочной смерти младшего сына в 37 лет

Актер Василий Лановой так и не смог до конца своих дней полностью оправиться от смерти своего младшего сына Сергея, которого они вместе с женой актрисой Ириной Купченко когда-то назвали в честь поэта Сергея Есенина.

Отец пережил наследника на семь лет. Известно, что Сергея Ланового нашли мертвым в 2013 году в квартире его любовницы. Женщина работала кризисным психологом и занималась реабилитацией наркоманов, а у мужчины были с этим определенные проблемы.

Причиной смерти Сергея в итоге назвали сердечную недостаточность. Ему было всего 37 лет. Причем на проблемы со здоровьем он никогда не жаловался. Известно, что он был творческой натурой. Много писал стихов и рассказов. Также он великолепно знал английский язык и часто зарабатывал переводами, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что на момент смерти Василию Лановому было 87 лет. Он перенес коронавирус, но до конца оправиться от болезни все-таки не смог. Его похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище столицы.

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