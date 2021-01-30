Лишился волос и сильно располнел: Гарика Мартиросяна заподозрили в тяжелом недуге

Телеведущий Гарик Мартиросян, возможно, серьезно болен. Первые слухи о его тяжелом недуге прошли прошлым летом. На публике он неожиданно появился без волос. Тогда поклонники впервые заподозрили неладное. Сам же он объявил, якобы это его традиционная прическа на лето. Но лето кончилось, а прическа осталась.

Уже полгода Гарик Мартиросян ходит без волос. При этом во время редких выходов в свет можно обратить внимание, что он серьезно располнел. К примеру, все поклонники Мартиросяна были шокированы, в каком облике он предстал на дне рождения своей подруги певицы Ольги Бузовой. В свет он вышел с женой. При этом было видно невооруженным глазом, что он сильно поправился.

Между тем сам Мартиросян слухи о болезни не комментирует. Он работает в привычном графике, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Мартиросян на фоне слухов о романе с Кошкиной побрился налысо и вышел в свет с женой Юморист отметился на вечеринке в доме Ковальчук и Чумакова.

Гарик Мартиросян – известный ведущий и шоумен армянского происхождения. Он бывший резидент шоу «Камеди Клаб», которое выходит на канале ТНТ.

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