«Они занычили людей»: Бузова рассказала Урганту о планах телеканала на участников «Дома-2»

В конце 2020-го года телеканал ТНТ внезапно объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2», который шел в эфире почти 17 лет. Для зрителей, ведущих и участников эпоха телестройки завершилась, и многие до сих пор тоскуют по выпускам. Поднял тему «Дома-2» и Иван Ургант, к которому пришла в гости Ольга Бузова.

Поющая теледива сначала была участницей телестройки. Позже стала ее лицом и в течение 12 лет вела реалити-шоу вместе с Ксенией Бородиной. И сейчас она уже очень скучает по «Дому-2». Но как призналась девушка Урганту, у продюсеров проекта есть план.

«Некоторых ребят оставили, это нычка», — рассказала Бузова. И объяснила: «Они занычили людей, вдруг они понадобятся еще».

Что именно значит эта нычка, и когда люди с «Дома-2» могут понадобиться телеканалу, а главное – для чего, Бузова, увы, не уточнила. Ясно одно – точка в истории телестройки пока не поставлена окончательно.

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