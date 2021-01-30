На крышку гроба стилиста Аллы Пугачевой во время закрытой церемонии прощания положили кепку

На крышку гроба стилиста певицы Аллы Пугачевой и других звезд отечественной эстрады Александра Шевчука во время закрытой церемонии прощания положили кепку. Сделано это было вовсе не случайно. Дело в том, что он практически всегда ходил в этом головном уборе.

Проститься с 54-летним стилистом и имиджмейкером пришли многие отечественные звезды. В траурном зале были замечены актриса Анастасия Стоцкая, певец Александр Буйнов, музыкант Прохор Шаляпин. А вот певиц Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле, которая взяла на себя организацию похорон, никто не заметил.

«Его кремируют и отвезут на Украину в родной город. Таково решение брата. Кстати, первыми отозвались благородные люди, которые с ним дружили — Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Они сказали, что готовы оплатить похороны. Это важно, потому что у Саши, к сожалению, кроме брата, с которым он не очень общался, и его собачек никого не было». Прохор Шаляпин

Напомним, что точная причина смерти Александра Шевчука неизвестна. По одной версии, у него был перитонит. По другой, у него случился разрыв внутренних органов. Якобы в злополучный день смерти дома он был не один. В этой темной истории предстоит разобраться правоохранительным органам, сообщает «СтарХит».

Смотрите также: