Погряз в крупных долгах: за Давидом Манукяном началась охота со стороны судебных приставов

Выяснилось, что у блогера нет никакого имущества и даже машина, которой он хвастается, по факту не его.

Судебные приставы начали охоту за блогером Давидом Манукяном. Выяснилось, что он погряз в долгах. Вот только взыскать с него деньги будет ох как непросто. Как выяснилось, за душой у музыканта ничего нет. Даже дорогой автомобиль черный BMW, которым он не раз уже хвастался, на самом деле ему не принадлежит.

История с долгами Давида Манукяна началась в 2015 году. Именно тогда еще мало кому известный блогер заключил договоры с двумя риелторами. От них он получил более миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме. Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой в бумагах оказался указан как застройщик. Вот только жилья люди так в итоге и не получили.

Позже стало известно, что квартира была перепродана другому человеку. Суд после долгих разбирательств суд встал на сторону риелторов. Манукяну предстоит гасить долги. Сейчас разрабатываются различные варианты, как это сделать. Не исключено, что блогер просто переписывает свое имущество на других людей, а у самого него по факту оказывается полный ноль на счетах, сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск».

Напомним, что Давид Манукян спустя полтора года отношений не так давно расстался с певицей Ольгой Бузовой. Причем девушка заявила, что блогер ее регулярно бил и изменял ей с проститутками.

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