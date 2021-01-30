Василий Лановой с женой долгие годы заботился о своей тайной внучке из Архангельска

У сына звезды Сергея, который умер в возрасте 37 лет, была кратковременная связь с женщиной, которая родила ребенка.

Актер Василий Лановой и его жена Ирина Купченко долгие годы заботились о своей тайной внучке Анечке. Это внебрачная дочь их сына Сергея, который ушел из жизни в возрасте 37 лет от гипертонического криза.

Узнали о девочке Лановой с женой случайно. Ей на тот момент было уже семь лет. В редакцию одной из телепередач однажды позвонила из Архангельска женщина и попросила передать свой номер телефона актеру и сообщить, что у него есть внучка. Актер на удивление поверил и перезвонил. После проведенного ДНК-теста выяснилось, что женщина говорила правду. Лановой и Купченко стали каждые каникулы приглашать ребенка к себе в Москву.

Сегодня Анне уже 20 лет, она студентка. На семейном совете было принято решение — отказываться от участия в ток-шоу на эту тему, не демонстрировать фото Анны, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. Он перенес коронавирус, но последствия заболевания оказались губительны для него. До конца он так и не смог оправиться. Похороны любимого миллионами актера пройдут 1 февраля на Новодевичьем кладбище столицы.

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