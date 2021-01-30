«У меня появились комплексы»: Утяшева в комбинезоне Versace на тонких бретелях засветила упругую грудь

Телеведущая с мужем Павлом Волей прогулялись по фешенебельному отелю в Дубае.

Семья Ляйсан Утяшевой и Павла Воли продолжает отдыхать в Дубае. Звезды решили побывать на экскурсии в одном из фешенебельных отелей курорта — Palazzo Versace Dubai, который оформлен по последним тенденциям и украшен символами и декором модного дома.

Для посещения роскошного дворца Утяшева облачилась в одно из творений модного дома Versace – костюм в пижамном стиле, состоящий из комбинезона и жакета. В какой-то момент стало жарко, и девушка распахнула пиджак, засветив выдающийся бюст в роскошном декольте.

Гимнастка с мужем осмотрели отель, пришли в настоящий восторг, и Ляйсан рассказала фолловерам в микроблоге:

«25 тысяч долларов стоит ночь в таком прекрасном номере», — рассказала звезда. И добавила: «У меня появились комплексы. Мы очень мало зарабатываем».

На экскурсии Утяшева и Воля были вместе с двумя детьми – семилетним Робертом и пятилетней Софией. Глава семейства, узнав стоимость в этом отеле, предложил домочадцам поскорее отправиться на бесплатный пляж.

Смотрите также