Скромно: 38-летняя жена Игоря Николаева на пляже скрыла неидеальную фигуру объемной туникой

Певица Юлия Проскурякова отдыхает с семьей в Майами, у старшей дочери мужа.

Музыкант, композитор Игорь Николаев уже 10 лет счастливо женат на певице Юлии Проскуряковой. У них подрастает дочка Вероника, которой недавно исполнилось 5 лет, и зимний отпуск семейство проводит за океаном, где проживает старшая наследница исполнителя, — в Майами.

Оттуда звезды делятся с поклонниками отпускными фото и видео. Показал Николаев и свою старшую дочь, 42-летнюю Юлию. 38-летняя жена композитора тоже публикует разнообразные моменты из поездки. Недавно она предстала на пляже в мини-бикини, не постеснявшись своей неидеальной фигуры.

На этот раз Юлия Проскурякова на пляже скрыла несовершенства своего силуэта под просторной туникой. Она позировала мужу на фоне бесконечного океана, скромно скрестив ноги и отведя взгляд от камеры.

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