«Приключения в Париже»: Водянова в песочном тренче с драпированной накидкой отправилась в SPA-салон

Супермодель решила устроить себе и своей сестре девичник.

38-летняя звезда мировых подиумов Наталья Водянова давно обосновалась во Франции. В столице страны она проживает вместе со своим многочисленным семейством – пятью детьми и мужем Антуаном Арно, за которого вышла замуж в прошлом году.

В настоящее время у Водяновой гостит двоюродная сестра Кристина из Нью-Йорка. Девушки часто выходят в свет, посещая различные мероприятия и презентации. Но накануне решили устроить себе релакс-день и отправились в SPA-салон.

«Наши приключения в Париже привели нас в спа-центр Champs Elysees Spa для столь необходимого ухода и всех видов терапии», — рассказала звезда подиумов.

Водянова появилась в SPA-центре в необычного фасона тренче. Длинный плащ песочного цвета состоял из накидки, драпированной на подоле, что добавило царственности образу супермодели. Весь аутфит красавица выдержала в бежево-нюдовых тонах.

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