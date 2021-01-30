«Повторяет движения маминых рук»: Топурия показала колыбельку новорожденного сына

В этом году семья певицы Кети Топурии выросла. 34-летняя солистка группы «А-Студио» стала мамой во второй раз. Мужу Льву Деньгову красавица подарила сына, которого назвали Адамом.

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Недавно Топурию и малыша выписали из роддома. Каких-то пышных празднеств по этому случаю счастливый отец не устраивал – он, не привлекая лишнего внимания, забрал жену и сына домой, где молодую мамочку ждал усыпанный цветами дом. Сейчас весь семейный уклад Топурии подчинен адаптации новорожденного малыша. И чтобы облегчить ему и себе этот период, девушка использует самые разные гаджеты. Один из них – это колыбелька для малыша, управляемая с помощью мобильного телефона.

«Она очень уютная, тут есть разные режимы качания, которые повторяют движения маминых рук», — рассказала звезда.

Сама Топурия выглядит после вторых родов очень свежо. Девушка пока не отказалась от балахонов и безразмерных свитшотов, и позировала на видео в оранжевом оверсайз.

Напомним, у Кети Топурии есть пятилетняя дочка от первого брака с Львом Гейхманом Оливия. Для ее нынешнего мужа Льва Деньгова новорожденный сын стал третьим наследником – от первой жены у него подрастают сын Леонид и дочь Шошана.

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