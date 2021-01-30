Мгновения счастья: сын Валерии показал, как жена кормит малышку Селин

Арсений Шульгин впервые стал отцом в первый день нового года.

22-летний сын певицы Валерии от первого брака Арсений Шульгин в первый день наступившего 2021-го года стал отцом. На свет появилась долгожданная дочурка, которую ему подарила молодая жена Лиана. Новоиспеченные родители готовятся отметить первую дату в жизни крошки Селин – 1 месяц, и наслаждаются своим счастьем.

Периодически и мама, и папа показывают родительскую жизнь. Накануне Арсений признался, что давно перестал высыпаться из-за малышки. А на этот раз показал причину, по которой ночами сон покидает не только его, но и молодую мамочку.

Шульгин запечатлел трогательный момент кормления – невестка Валерии приложила малышку к груди. Слышатся забавные причмокивания, от которых сердце молодого папы тает. И он уже не так расстраивается, что в третьем часу ночи еще не спит.

Напомним, Арсений Шульгин женился на своей девушке Лиане в августе прошлого года. а вскоре пара объявила, что ждет первенца. И певица Валерия с появлением малышки Селин впервые стала бабушкой.

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