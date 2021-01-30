«Три самых счастливых года»: Костенко отправилась на романтический ужин с мужем в зеленом платье-футляре

Праздник модель и футболист устроили в честь годовщины свадьбы и венчания.

26-летняя модель, вторая вице-мисс конкурса красоты «Мисс Россия-2014» Анастасия Костенко счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Девушка создала в микроблоге атмосферу идеальной семейной жизни, где очень часто публикует мужа и детей – их у модели от спортсмена двое – двухлетняя Милана и годовалая Ева.

Конец января Тарасов и Костенко решили проводить празднично. Дело в том, что муж и жена отмечают в этом году трехлетие со дня свадьбы и венчания. И накануне отправились в ресторан.

«Спасибо каждому за поздравления», — поблагодарила Костенко подписчиков.

Девушка показала наряд, в котором собралась на романтический ужин. Это зеленое платье-футляр с декольте и воротником-чокером. В руках жена Тарасова держала огромный букет роз.

А в stories Костенко поделилась снимками самых знаковых событий этих трех лет семейной жизни. Свадьба, венчание, рождение первой дочки, второй и, конечно, счастливые моменты любящих друг друга людей весь день украшали аккаунт модели. «3 самых счастливых года в моей жизни», — подписала одно из фото Костенко

Смотрите также