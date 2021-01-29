«С любимыми не расставайтесь»: Рудковская, запечатлевшись в объятиях Киркорова, рассказала о его планах на «Евровидение»

Филиппа Киркорова и Яну Рудковскую связывает давняя дружба. Накануне стало известно, что поп-король вновь готов покорять главный музыкальный конкурс Европы – «Евровидение». На этот раз он решил начать сотрудничество с музыкантами из Молдовы. Свое мнение по этому поводу высказала и популярная блондинка. В своем Instagram она опубликовала совместное фото с Киркоровым, запечатлевшись в его объятиях.

«С любимыми не расставитесь! Филипп готовит бомбический проект с Молдовой для Евровидения 2021. Эта коллаборация бесспорно станет главным украшением конкурса! Я уже знаю все секреты, скоро узнаете и Вы! Мой прогноз Топ-5, а при хорошем раскладе и Топ -3», — написала Рудковская.

Напомним, что сама Рудковская принимала участие в Евровидении как продюсер Димы Билана в 2008 году. Тогда на конкурсе, проходившем в Белграде, артист занял первое место и выиграл «Хрустальный микрофон». В номере на песню Believe вместе с ним участвовали венгерский скрипач Эдвин Мартон и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

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