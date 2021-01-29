«Двое из ларца»: Виктор Дробыш показал перенесшего инсульт Николая Носкова

Певец Николай Носков в 2017 году перенес инсульт, спустя несколько лет он все еще редко появляется на публике и передвигается, опираясь на трость.

Свежим снимком с вокалистом поделился его продюсер Виктор Дробыш. На снимке он предстал не в лучшем виде. У Виктора Яковлевича на шее специальная повязка, которую носят при травмах, стоит он, опираясь на палочку. Но вместе с тем просто излучает позитив.

«Двое из ларца. Смешно, конечно, со стороны. Певец и продюсер», — подписал заслуженный артист совместный снимок с Носковым.

Виктор Дробыш в предыдущей публикации разместил видео, на котором запечатлено, как он, хромая и опираясь на трость, передвигается по коридору офиса.

«В хоккей играют настоящий мужчины! Берегите себя — играйте в шахматы», — написал под видео продюсер.

Виктор Дробыш, как известно, заядлый хоккеист и травму получил во время тренировки: повредил ногу и позвоночник в районе шеи.

Смотрите также