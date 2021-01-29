Глаз не отвести: Седокова подразнила внушительным бюстом, который едва уместила в асимметричное платье

В прошлом году 38-летняя Анна Седокова в третий раз вышла замуж. Избранником стал баскетболист Янис Тимма, с которым певица состояла в отношениях около года. Эксклюзивные кадры со свадьбы она показала в своем новом клипе на песню «Привязана к тебе», который вышел в декабре прошлого года. Эти дни Седокова проводит в теплых краях, а фотографиями с отдыха делится со своими фанатами в Instagram.

В своем микроблоге Аня решила запечатлеться в новом образе. Фанатов она подразнила внушительным бюстом, который уместила в асимметричное вечернее платье. Провокационный образ завершила ярким макияжем и красной губной помадой.

Недавно Седокова рассказывала об отношениях взрослой дочери с новым мужем. Напомним, что у артистки трое детей от предыдущих браков. Старшей дочери Алине уже 16 лет.

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