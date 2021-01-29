Первая сессия: сломавшая шею младшая дочь Валерия Меладзе вышла на связь после долгой паузы

Младшая дочь известного исполнителя Валерия Меладзе Арина, как известно, не пошла по стопам своего звездного отца. Девушка выбрала профессию врача и, закончив в прошлом году школу, поступила в медицинский вуз.

На днях наследница знаменитости сдала первую сессию, результатами которой, судя по всему, осталась очень довольна. Арина Меладзе разместила в сторис Instagram скрин документа, который содержит информацию о баллах, набранных за сдачу экзаменов и зачетов. Большинство предметов Арина Меладзе сдала на максимальную оценку.

Кстати, это была первая публикация девушки в Instagram после сообщений о том, что она сломала шею. Три недели Арина не выходила на связь с подписчиками. Вероятно, проходила лечение по поводу перелома шеи и одновременно готовилась к сессии.

Напомним, травму дочка Валерия Шотаевича получила в первые дни этого года. Красавица попала на больничную койку прямо в Рождество и не стала уточнять, при каких обстоятельствах сломала шею. Чуть позже, правда, Арина Меладзе все же рассказала, что у нее был сломан только один позвонок.

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