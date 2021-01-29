«Страшные кадры»: бывший пресс-секретарь покойной Юлии Началовой показала видео ее похорон

На этой неделе Первый канал показал фильм, посвященный 40-летию ныне покойной певицы Юлии Началовой, умершей в марте 2019 года от сепсиса.

Подруга звезды и ее бывший пресс-секретарь Анна Исаева поблагодарила в Instagram создателей картины «Подлинная история Юлии Началовой», отметив, что она оказалась лучше ожиданий. По ее словам, фильм получился искренним, правдивым и поучительным.

Анна Исаева проиллюстрировала публикацию видео, которое было сделано во время похорон Юлии Началовой в марте 2019 года.

«Я приложила в этот пост страшные кадры. Но они составляют часть этой судьбы. Судьбы человека, к смерти которого никто не остался равнодушным. Извините, за непривычный всем вам не позитив. Но не сказать ни слова на эту тему я не могла», — написала Анна Исаева.

Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой добавила, что фильм о певице стал частью и ее судьбы. Женщина уверена, что не просто так повстречала на своем жизненном пути вокалистку — общение с Юлией многому научило Анну Исаеву.

Смотрите также