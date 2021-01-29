«Темный или блонд?»: Асмус с ярким макияжем блеснула соблазнительным бюстом

Накануне Кристина Асмус рассказала своим фанатам, что она получила новую роль в театре. Актриса будет играть леди Макбет, а премьера постановки запланирована уже на сентябрь. Теперь же она решила спросить у фанатов, в каком образе ей лучше. В своем Instagram девушка опубликовала снимок с черным цветом волос. Она позировала на кровати в одном топе оттенка беж, кокетливо блеснув соблазнительным бюстом.

«И все-таки… темный или блонд? Понимаю, что большинство проголосует за блонд, но мне прям интересно процентное соотношение», — написала Асмус.

В комментариях фанаты высказывали свое мнение относительно цвета волос актрисы. Многие писали, что ей к лицу быть брюнеткой.

Напомним, цвет волос Асмус изменила в конце прошлого года. Смена имиджа нужна была для новой роли.

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