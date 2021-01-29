«Восхищалась его манерой держаться»: Алика Смехова вспомнила о совместной работе в кино с Василием Лановым

Алика Смехова рассказала в Instagram о том, как ей, юной выпускнице театрального вуза, в далеком 1993 году выпала честь работать на одной съемочной площадке с ныне покойным Василием Лановым. Она тепло вспоминает о совместной работе с Василием Семеновичем в картине Льва Пискунова «Падение». Алика Смехова сразу почувствовала серьезное отношение к себе легендарного артиста. Он помогал начинающей актрисе, давал советы и разбирал их совместные сцены.

«Потом много раз пересекались, и я всегда восхищалась его выправкой и манерой держаться, с большим достоинством, без лишней суеты. Уходит эпоха больших артистов… Соболезнования родным и близким, коллективу Театра Вахтангова. Светлая память», — написала Алика Смехова в Instagram.

Напомним, народный артист СССР, театральный педагог и мастер художественного слова Василий Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. Причиной смерти великого артиста стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Василий Лановой будет похоронен на Новодевичьем кладбище, прощание с ним состоится 1 февраля.

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