«Это вообще нормально?»: Собчак спародировала Бузову

Ксения Собчак решила спародировать Ольгу Бузову. В своем микроблоге она поделилась кадрами, на которых изображает свою коллегу по телестройке «Дом-2» в двух недавних ситуациях. Первая из них та, в которую самая популярная девушка страны попала при перелете из Санкт-Петербурга в Москву. Напомним, Бузовой не понравился тот факт, что ее самолет отправили в другой аэропорт.

«Это вообще нормально?» — задается вопросом Ксения, пытаясь изобразить разгневанную Ольгу в самолете.

А во второй ситуации — момент, когда Бузова рассказывала о расставании со своим возлюбленным, Давидом Манукяном. Правда, Собчак в шутку сообщает своим поклонникам о расставании с супругом Константином Богомоловым и просит не ходить к нему на спектакли.

Напомним, поющая ведущая рассталась с блогером сразу после своего дня рождения, 20 января. Певице исполнилось 35 лет. Накануне она устроила шумную вечеринку в Москве по этому случаю, куда был приглашен весь российский шоу-бизнес.

Смотрите также: