«Уи-и»: Ягудин показал, как проводит вечер пятницы

Недавно Алексей Ягудин с Татьяной Тотьмяниной и дочками отдыхал в Дубае. В отпуск они отправились сразу после того, как в Сочи завершилось ледовое шоу «Чемпионы», в котором оба принимали участие. А по возвращению в Москву решил показать своим фанатам, как проводит вечер пятницы. В своем Instagram фигурист опубликовал видеоролик, на кадрах которого с разбега прыгает в снег.

«Уи-и, пятница», — подписал ролик Ягудин, чем вызвал шквал эмоций у подписчиков.

«Какой-то снег не очень мягкий! Огонь! Экстремал со стажем», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Ягудина и Тотьмяниной подрастают две дочки. Старшей Лизе недавно исполнилось 11 лет, а младшей Мишель — всего пять.

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