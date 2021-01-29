«Честь общаться с великим артистом»: Владимир Винокур отреагировал на смерть Василия Ланового

Юморист и телеведущий Владимир Винокур вместе с другими знаменитостями и простыми поклонниками таланта Василия Ланового скорбит о смерти народного артиста СССР. На своей страничке в Instagram Владимир Натанович разместил снимок, на котором запечатлен вместе со Львом Лещенко и ныне покойным Василием Лановым.

«Светлая память легендарному актеру! Огромная честь была общаться с великим артистом! Помним и любим!» — написал Владимир Винокур под фото.

Подписчики звезды тут же отреагировали на скорбный пост. Многие признаются, что считают смерть Василия Ланового настоящей трагедией для себя.

«Навсегда. Трудно сдержать слезы», «Любовь с детства, с «Алых парусов». Жаль. Скорбим», «Помним, любим, соболезнуем. Ушел такой родной для каждой семьи человек. Очень жалко и больно», — высказываются в Сети.

Напомним, что народный артист СССР, 87-летний Василий Лановой умер 28 января от осложнений, вызванных коронавирусом.

Прощание с легендарным актером состоится 1 февраля, Василий Семенович будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

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