«Я чувствовала, что умею летать»: дочь Маликова трогательно поздравила его с днем рождения

Дмитрий Маликов отмечает день рождения. 29 января ему исполнился 51 год. Праздник музыкант отмечает на Мальдивах, куда вся семья отправилась отдыхать. Старшая его дочь Стеша трогательно поздравила папу в своем Instagram, опубликовав совместное фото.

«Помню, когда была маленькой, папа меня подбрасывал высоко в небо, и я чувствовала, что умею летать. Сейчас я выросла, но ощущение полета рядом с тобой совершенно такое же. Ты никогда не ограничивал мой выбор, всегда поддерживал и помогал. Спасибо за то, что научил меня смотреть на небо, видеть красоту в простых вещах, бескорыстно радоваться победам близких людей и достигать самые безумные цели», — написала Маликова.

Напомним, что у Дмитрия Маликова также есть старшая приемная дочь Ольга Изаксон, которая родилась в первом браке его жены Елены. Четыре года назад пара решила снова стать родителями. Сына Марка родила суррогатная мать.

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