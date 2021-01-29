Единственная радость: вдова Бориса Грачевского поделилась трогательным видео грудного сына Филиппа

В первые дни после смерти Бориса Грачевского его молодая жена, 36-летняя Екатерина Белоцерковская, не находила себе места от горя. Вдова известного режиссера признавалась, что если бы не маленький сын Филипп, она едва ли смогла бы справиться с переживаниями.

Екатерина все еще не может смириться с уходом Бориса Грачевского. В сторис Instagram молодая женщина написала, что невероятно тоскует по покойному мужу.

«Как я хочу, чтобы ты был рядом. Мне очень сложно без тебя», — публично обратилась Екатерина Белоцерковская к покойному Борису Грачевскому.

А чуть ранее она поделилась милым видео с участием сына Филиппа. Малыш с удовольствием пробует на вкус игрушку, а потом своей крошечной ручонкой хлопает по цветному коробу, из которого раздается музыка. Мальчик попадая в такт. Вероятно, Филипп не лишен музыкального слуха, который унаследовал от своей мамы — прекрасной певицы.

Напомним, что сын Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской появился на свет 8 апреля 2020 года. Борис Юрьевич, ставший отцом в 71 год, души на чаял в маленьком наследнике и надеялся, что успеет поднять его на ноги.

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