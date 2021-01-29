«Личность, эпоха, история»: Безруков почтил память Ланового

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января. Ему было 87 лет. В начале года актер заболел коронавирусом, позже был госпитализирован, несмотря на отсутствие тяжелых симптомов. В день смерти его перевели в реанимацию, где он перенес клиническую смерть. Позже о кончине Василия Семеновича сообщила его жена Ирина Купченко.

Память Василия Ланового почтили многие артисты. Среди них и Сергей Безруков. В своем Instagram актер опубликовал текст Московского губернского театра, в котором является художественным руководителем.

«Личность, эпоха, история… Скольких мы уже потеряли… Светлая память Василию Семеновичу! Искренние соболезнования родным и близким, Театру Вахтангова, коллегам и ученикам — всем, кто знал и любил Василия Семеновича», — написал Безруков.

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