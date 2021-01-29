Добавить ягоды: Лариса Гузеева рассказала, как сбрасывает лишние килограммы

Лариса Гузеева решила поделиться со своими фанатами методом, который помогает ей сбросить лишний вес. О нем телеведущая рассказа в своем микроблоге. Рецепт довольно прост: разварить геркулес, добавить любые ягоды, взбить в миксере. Насколько безопасна такая диета и поможет ли она всем желающим сбросить ненавистные килограммы? Ответ на этот вопрос порталу Teleprogramma.pro дала врач-диетолог Нурия Дианова. По ее словам, панацейных продуктов при снижении веса просто не существует.

«Нет ни одного способа, кроме как создания правильного дефицита калорий. Нет панацейных продуктов, нет сверхдейственных методов. Можно добиться при помощи растительных компонентов мочегонного и слабительного эффекта, не снижая проблему и не снижая жировую массу. Ни овес, ни ягоды не могут нас лишить веса. Работает не сам по себе метод, а другая подоплека. Может быть, уменьшается объем пищи и тогда, за счет редукции, человек может начать снижать вес. Здесь, в этом методе Гузеевой, есть углеводы, клетчатка, но нет растительного белка. Если все время использовать такой тип еды – утром, днем и вечером, то он резко ограничительный, что плохо с точки зрения психологии пищевого поведения», — сказала Дианова.

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова – врач-диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C». В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013–2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.

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