«Совпадаем на сто процентов»: Катерина Шпица в восторге от своего партнера по шоу «Танцы со звездами»

Всего два выпуска двенадцатого сезона шоу «Танцы со звездами» вышли пока в эфир телеканала «Россия 1». Но уже очевидно, что пара актрисы Катерины Щпицы и хореографа Михаила Щепкина – одна из самых ярких и гармоничных на проекте.

Звезда сериалов призналась, что они с Михаилом совпали друг с другом практически на сто процентов – они обладают схожими характерами, привычками и вкусами. Однажды даже пришли на тренировку в одинаковых кроссовках!

«Мы с Михаилом совпадаем на сто процентов. Даже если мы опаздываем на тренировку, то опаздываем синхронно и встречаемся у входа, и это при том, что мы оба очень пунктуальные», — поделилась Катерина Шпица.

Актриса рассказала, что ради участия в шоу «Танцы со звездами» ей пришлось отказаться от любимых зимних активностей. Она не встает на коньки и лыжи – во-первых, чтобы ненароком не получить травму во время развлечений, из-за которой, не дай бог, придется покинуть проект.

А во-вторых, Катерина настолько погружена во все происходящее на шоу, что все свободное время посвящает тренировкам — хочет быть лучшей на паркете и соответствовать своему партнеру.

Кстати, какие оценки телезрители поставили паре Катерины Шпицы и Михаилу Щепкину, станет известно уже в ближайшее воскресенье.

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