«Моя мама действительно больна»: Никита Высоцкий подтвердил проблемы со здоровьем у родительницы

Как отметил режиссер, он бы не хотел подробно обсуждать сложившуюся ситуацию с журналистами.

Режиссер и актер Никита Высоцкий в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma. pro подтвердил ранее появившуюся информацию в телеграм-каналах о тяжелом состоянии своей матери актрисы Людмилы Абрамовой.

«Это дело моей семьи. Мы бы не хотели это ни с кем обсуждать. Моя мама действительно больна. Это правда. Все остальное — это как бы никого не касается. Всего доброго». Никита Высоцкий

Ранее в СМИ прошла информация, что женщина, которой уже 81 год, прикована к кровати и практически парализована.

Людмила Абрамова является второй женой легендарного барда и поэта Владимира Высоцкого, который ушел из жизни в 1980 году. От него она родила двух сыновей – Аркадия и Никиту. Они стали известными актерами. С Высоцким женщина состояла в браке с 1965 по 1970 год. У нее также еще есть дочь Серафима от следующего союза. Она почти двадцать лет прожила с инженером-механиком Юрием Овчаренко.

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