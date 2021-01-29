«В чертах Ланового нет ума»: Рынска оскорбительно высказалась в адрес покойного актера

Известная журналистка Божена Рынска в своем телеграм-канале неодобрительно отозвалась о покойном актере Василии Лановом.

«Все считали и считают Ланового красавцем. А мне никогда он не нравился. «В чертах у Ольги жизни нет», а в чертах Ланового нет ума. Что и стало очевидным в старости. Правда, мне нравился Тихонов, а говорят, он был по-настоящему, искренне и просто глуп. Но в чертах ум был, и на его задумчивость можно было смотреть, не отрываясь. Тем не менее». Божена Рынска

Ранее Божена Рынска также оскорбительно отзывалась о создателе киножурнала «Ералаш» Борисе Грачевском, который ушел из жизни в середине января. Она отмечала, что он «типичный похотливый старый еврей», который не пропустил мимо себя ни одной юбки.

Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни в Москве. У него был ранее диагностирован коронавирус. Причиной смерти стали последствия от перенесенного заболевания. Актера похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище столицы.

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