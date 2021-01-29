«Не терял присутствие духа»: Галкин поделился фото из армейской палатки с Лановым в Чечне

Как отметил юморист, 20 лет назад они вместе выступали перед российскими солдатами.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram почтил память актера Василия Ланового. Он опубликовал кадр, на котором они вместе находятся в обычной армейской палатке в Чеченской республике во время второй кампании. Как сказал муж певицы Аллы Пугачевой, снимок был сделан в 2000 году.

«Насколько он не терял присутствие духа! Эта энергия, эта выправка! Для тех ребят, кто был в строю, мы дали большой концерт в ангаре, а потом я, Василий Семенович, Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Каждая палатка отапливалась буржуйками, раненые лежали под тонкими зелеными солдатскими одеялами, наш приход был для них, конечно, радостью в этом непроглядном мраке». Максим Галкин

Как отметил Галкин, Лановой, которому на тот момент было уже 67 лет, мог бы найти множество причин не летать в Чечню. Или хотя бы ограничиться основным концертом. Однако он наравне со всеми ходил по солдатским палаткам, согревал воинов своей улыбкой и задором. По словам Галкина, потом они много раз пересекались в Москве, но ту встречу он запомнил навсегда.

Актер Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. Он умер от последствий коронавируса.

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