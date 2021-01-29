Москвичи несут цветы в честь Василия Ланового к памятнику Евгения Вахтангова

У памятника Евгению Вахтангову в Москве стали появляться цветы. Их несут на Арбат, где в прошлом году был открыт монумент, поклонники актера Василия Ланового, который скончался 28 января. Об этом сообщает Пятый канал.

Известно, что народный артист СССР служил в Театре Вахтангова с 1950-х годов и до последних лет своей жизни. Пока у Ланового еще нет памятника на кладбище, благодарные зрители несут цветы к театральному монументу, который он открывал при жизни.

Тем временем, власти Москвы уже задумались над тем, чтобы установить в городе скульптуру Василия Семеновича, который при жизни был почетным гражданином российской столицы.

Напомним, что в начале января актер обнаружил у себя признаки коронавируса. Он был госпитализирован вместе со своей супругой, у которой болезнь протекала в легкой форме. Артисту же становилось хуже. 28 января его перевели в реанимацию, но вечером того же дня он скончался. Легенде советского кино было 87 лет.

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