Василия Ланового могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве. Такое предположение сделал политик Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новостями.

Церемония прощания с актером, служившим в театре имени Вахтангова, пройдет на его родной сцене. Пока о времени и дате не сообщается, они будут уточнены позже, передает телеканал «360».

А тем временем москвичи в память о Василии Лановом несут цветы к памятнику Вахтангова в столице. Монумент был открыт в прошлом году перед зданием Государственного академического театра имени режиссера на Арбате — Лановой был одним из корифеев театра.

Для многих новость о смерти актера стала личной трагедией: его знали, любили, на его ролях выросло не одно поколение.

Актриса театра и кино Светлана Немоляева со слезами говорит об утрате. Для нее Василий Лановой был не только коллегой, но и другом, они общались со студенческой скамьи.

«Я должна сказать, что для меня это просто личная потеря. Я понимаю, что ему было уже довольно много лет, и он заболел этой страшной болезнью, которая сейчас многих людей косит. Но с ним уходит эпоха!» — сказала Немоляева Пятому каналу.

Василий Лановой скончался в ночь с 28 на 29 января. Накануне появились новости, что его состояние ухудшилось, врачи бросили все силы на спасение пациента, но сохранить жизнь не удалось.

Василий Лановой попал в больницу в начале января с коронавирусом. Поражение легких составляло всего 5 процентов и никто не предполагал, что болезнь унесет жизнь известного актера. Ему было 87 лет.

Смотрите также: