На фото молодая и задорная: как выглядит памятник Савиновой из «Приходите завтра»

За могилой актрисы Екатерины Савиновой, которая прославилась по роли Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра», на Клещихинском кладбище Новосибирска даже спустя 50 лет после ее смерти ухаживают люди. Здесь практически всегда цветы.

На могиле можно увидеть большой крест, украшенный вензелями. За крестом — памятник с фотографией Екатерины. На снимке запечатлена молодая и задорная девушка. Именно такой ее и помнят все зрители по любимому советскому фильму «Приходите завтра». От фотографии тянется кинолента. В кадры вписаны названия кинокартин, благодаря которым сибирячку узнали во всей стране: «Приходите завтра», «Женитьба Бальзаминова», «Кубанские казаки».

Отметим, что Екатерина Савинова ушла из жизни в возрасте 43 лет. Первое время за могилой звезды ухаживали родные, но потом они умерли и погост пришел в запустение.

Спустя много лет, в Союзе кинематографистов вспомнили о Савиновой. Было принято решение перезахоронить ее на том же кладбище, но в более хорошем месте. На это были выделены деньги. Отметим, что сегодня за могилой постоянно присматривает настоятель собора во имя Александра Невского Александр Новопашин, сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск».

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