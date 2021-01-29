«Я знаю, как умру – меня собьет машина»: сын Олега Табакова заговорил о своей будущей смерти

Как отметил 25-летний Павел Табаков, он уже несколько раз мог погибнуть под колесами автомобиля.

Актер Павел Табаков, сын легендарного режиссера Олега Табакова, в подкасте телеканала ТНТ, посвященном сериалу «Полет», неожиданно заговорил о своей будущей смерти. По сюжету, в картине его герой чудом избегает смерти. Он опаздывает на самолет, который разбивается. Сам актер летать не боится, потому что уверен, что умрет в будущем другим образом.

«Я знаю, как умру — меня собьет машина. Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина». Павел Табаков

Как отметил Павел Табаков, он верит в судьбу. По его мнению, бороться с тем, что тебе предначертано свыше просто бесполезно. Также артист отметил, что однажды столкнулся с изменой любимого человека. Он пытался вернуть былые чувства, простив любимую, но, по его признанию, ничего хорошего из этого не вышло. Они в итоге с девушкой все равно расстались.

Напомним, что Павел Табаков появился в браке своего отца с актрисой Мариной Зудиной. У него есть младшая сестренка Маша, которая пока учится в школе.

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