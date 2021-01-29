«Плакала, но сознание не теряла»: Вера Алдонина вспомнила последнюю встречу с мамой

По словам девушки, ей удалось в тяжелый момент жизни взять себя в руки.

Дочь певицы Юлии Началовой четырнадцатилетняя Вера Алдонина в документальном фильме телеведущей Ксении Собчак, посвященной яркой исполнительнице, вспомнила последнюю встречу с мамой и похороны родительницы.

По словам Веры Алдониной, последний раз она видела маму живой 7 марта. Причем в тот день у девочки был концерт в школе, но мама из-за болей в ноге не смогла приехать. После концерта Вера вместе с бабушкой Таисией поехала домой к Началовой, подарила ей цветы.

Через три дня Вера с одноклассниками улетела в Оксфорд. По телефону Алдонина спросила мать, получится ли у них в ближайшее время вместе слетать в Нью-Йорк. Певица пообещала дочери такое путешествие. После этого Началова попросила у дочери прощение. В тот день было как раз прощенное воскресенье.

О смерти мамы Вере сообщил отец футболист Евгений Алдонин. Он встретил девочку из поездки в Британию в аэропорту.

«Я вроде бы говорю нормально, но слезы льются автоматически. Это происходило само. Обычно я сильно держусь. Я какая-то мегасильная, потому что когда были похороны, плакала, конечно, но сознания не теряла. Взяла себя в руки». Вера Алдонина

Напомним, что Юлия Началова умерла от остановки сердца на фоне стремительно развивающегося сепсиса в марте 2019 года. Ей было всего 38 лет.

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