«Жалко, что не получилось»: Алла Иошпе объяснила, почему не родила Стахану Рахимову детей

У пары есть две дочери, но это их наследницы от предыдущих браков.

Певица Алла Иошпе в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у них нет общих детей с мужем Стаханом Рахимовым. Супруг, который также появился в студии, заметил, что именно он поднимал дочь Иошпе от первого брака с братом целителя Алана Чумака — Татьяну.

«Дело не в том, кто родил, а в том, кто вырастил. Дочь Аллы — Татьяна, она моя дочь. Она даже по фамилии Рахимова. Лола — моя дочь от первого брака. Она и Аллы дочь. Внуки все наши. Даже правнуки у нас уже есть».

Стахан Рахимов

Как отметила Алла Иошпе, родить ребенка она не смогла мужу по состоянию здоровья. В детстве она поранила ногу, начался сепсис. Эта травма мучает ее всю жизнь. «Но я не переживала. У нас настоящая любовь, крепкий брак. Никто никому условий в совместной жизни не ставил. Жалко, что не получилось, конечно, общих детей. Но мы счастливы вдвоем, с дочками, внуком, правнуками. Я считаю, что наша жизнь удалась», — заметила Алла Иошпе.

Напомним, что Алла Иошпе и Стахан Рахимов вместе уже 60 лет. Они безумно счастливы вдвоем все эти годы.

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