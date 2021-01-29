«Разбила чужую семью с ребенком, но чувствовала себя правой»: Иошпе увела Рахимова у другой

Как отметила певица, она знала, что у них со вторым мужем будет долгая совместная жизнь.

Певица Алла Иошпе в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что увела своего второго мужа Стахана Рахимова из другой семьи. Причем на тот момент у него, и у нее уже были дети. Ее муж Стахан Рахимов, который также пришел на программу, вспомнил свой первый неудачный брак.

«Это обычные студенческие дела. Я учился в мужской школе. Потом поступил в институт. Кругом одни пацаны. Были вечера, когда к нам в общежитие приезжали девушки из плехановского института. Первая жена — потрясающая девочка. У меня шикарная дочь от нее. И никто не скандалил, когда мы разошлись. Все было понятно и видно, что мы с Аллой должны быть вместе. Мы никому и ничего не объясняли». Стахан Рахимов

Сама Иошпе вспомнила, как однажды Стахан пришел к ней домой. «Я была с мужем. Стахан так повел себя, что первый супруг Володя ушел. И остался со мной мой Рахимов на всю жизнь. Он меня просто увел. Я не сопротивлялась. Моя мама сказала мне, что я не буду счастлива. А я ответила: «Мама, не беспокойся». Моей дочери было меньше года. Я разбила чужую семью с ребенком, но чувствовала себя правой. Знала, что у нас со Стаханом будет крепкая семья», — заметила певица.

Отметим, что Алла Иошпе и Стахан Рахимов вместе уже 60 лет. По их признанию, они безумно счастливы вместе.

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