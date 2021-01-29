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«Он людей не исцелял»: Алла Иошпе рассказала о своем малоизвестном браке с братом Алана Чумака

Владимир Чумак работал обычным инженером.

«Он людей не исцелял»: Алла Иошпе рассказала о своем малоизвестном браке с братом Алана Чумака
Алла Иошпе. Фото: Globallookpress.com

Певица Алла Иошпе в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем малоизвестном браке с братом известного целителя Алана Чумака Владимиром.

Алла Иошпе с мужем и Борис Корчевников
Алла Иошпе с мужем и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«У нас с Володей родилась дочь Таня. Но растил ее уже мой второй муж Стахан Рахимов. Володя был очень теплым и добрым человеком. Он очень меня всегда оберегал. Ухаживал за мной так, что невозможно было не ответить ему взаимностью. Мы дружили с ним с пятнадцати лет. Стахан был свидетелем нашей дружбы».

Алла Иошпе

Как отметила Алла Иошпе, ее первый муж в отличие от брата не был целителем.

«Он людей не исцелял. Работал инженером. Красавец мужчина был, конечно. Володя в кино сделал мне предложение и позвал замуж. Он сначала стеснялся объясниться в любви. Это было самое первое в моей жизни признание», — заметила Алла Иошпе.

Отметим, что первый брак певицы был недолгим. Вскоре она ушла к певцу Стахану Рахимову, с которым вместе уже 60 лет.

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Алан ЧумакАлла ИошпеВладимир ЧумакПрограмма "Судьба человека"Стахан Рахимов