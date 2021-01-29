«Выбрал сыну имя Иван из фильма «Офицеры»: Максакова об одной из последних просьб Вороненкова

Оперная дива Мария Максакова, которая не так давно вернулась из Украины в Россию, рассказала об одной из последних просьб своего покойного мужа политика Дениса Вороненкова. По ее словам, в 2016 году, когда на свет появился их сын, они стали вместе думать, как назвать ребенка. У нее было два предложения — библейские имена Матвей и Еремей. Но муж попросил в этом вопросе прислушаться к его мнению.

«Денис выбрал имя Иван из-за фильма «Офицеры». Я согласилась — оно тоже библейское. А потом спрашивала, почему все-таки Иван, ну фильм-фильмом, но среди родни нет, ни у него, ни у меня. Он отвечал, что именно этот фильм сформировал его и тысячи других кадетов, именно этот фильм стал путеводной звездой будущих офицеров, сформулировал ценности, которые горели в их сердцах». Мария Максакова

Отметим, что в картине «Офицеры» роль Ивана исполнил актер Василий Лановой, который ушел из жизни накануне в возрасте 87 лет. Он подхватил коронавирус и умер от его последствий, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Денис Вороненков был застрелен в центре Киева в 2017 году. В декабре 2016 года он вместе с женой и крохотным сыном покинул Россию.

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