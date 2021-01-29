«Держу за тебя пальчики! Ты большая молодец!»: Прилучный красиво поцеловал на камеру Брутян

Актриса Зепюр Брутян, которой всего 24 года, в Instagram разместила красивый и очень нежный кадр с «мажором» Павлом Прилучным. На фотографии актер целует в щечку девушку, которая улыбается от счастья. В подписи под фото Брутян расхвалила актера и напомнила о второй части сериала «В клетке», в котором они вместе снимаются.

«Прекрасный, добрейшей души человек Павел Прилучный. Спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие. Спасибо за Изабель. Второй сезон будет очень непредсказуемым и интересным. Ждите». Зепюр Брутян

Интересно, что в комментариях отметился и сам Павел Прилучный. «Держу за тебя кулачки! Ты большая молодец!» — подписал «мажор».

Ранее друзья Павла Прилучного рассказывали, что на молодую актрису он положил глаз еще на съемках первого сезона «В клетке». Тогда Прилучный еще жил с женой актрисой Агатой Муцениеце. Однажды она прямо спросила его, что происходит, но он ушел от ответа. Поговаривают, что нынешняя пассия Прилучного актриса Мирослава Карпович знает об интрижке «мажора», но закрывает на это глаза.

Смотрите также: