Длинные волосы, прямой пробор: Дима Билан засветил человека, с которым отдыхает на Мальдивах

По отражению в очках сложно определить, то ли это девушка, то ли молодой человек.

Певец Дима Билан, который находится в отпуске на Мальдивах, в сторис Instagram засветил человека, с которым весело проводит время на «райском острове». По отражению в очках, правда, сложно понять, мужчина это или женщина. У данного человека длинные волосы, прямой пробор.

«Завтра утром вылетаю. Вот. Так что очень жду», — сказал музыкант, который в самое ближайшее время, судя по всему, вернется в Россию с отдыха.

Напомним, что Диме Билану уже 39 лет. Он никогда не был женат. При этом в разные периоды его жизни ему приписывали различные романы. Известно, что еще до победы в «Евровидении» в 2008 году он встречался с моделью Еленой Кулецкой. Обещал на ней жениться в случае выигрыша на песенном конкурсе. Правда, своего слова исполнитель не сдержал.

В 2006 году Билан выступал против запрета гей-парада в Москве. Он говорил, что запрещать надо тех, кто призывает к погромам и физическому насилию, а не тех, кто, как он выражался, зовет к любви и празднику.

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