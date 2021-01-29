«Если хотите, съезжайте»: Светлаков объяснил, почему закрыл свой ресторан в центре Екатеринбурга

Заведение успешно работало на улице Луначарского с 2016 года.

Юморист Сергей Светлаков объяснил, почему принял решение закрыть свой престижный ресторан в центре Екатеринбурга на улице Луначарского. Заведение с успехом работало с 2016 года. В марте нынешнего года с началом пандемии на ресторане появилась табличка о временном закрытии. К осени стало ясно, что он уже не откроется.

По словам Сергея Светлакова, случилось то, что происходит в последние месяцы со многим бизнесом в стране. Он не смог договориться с хозяевами здания о снижении арендной платы. Как заметил юморист, сам он в переговорах не участвовал, отдав все в бразды правления своего брата и управляющей компании.

«Нам было сказано: «Знаете, у нас столько зданий по городу Екатеринбургу, что мы можем себе позволить ничего не снижать. Если хотите, съезжайте!»

Сергей Светлаков

Ранее Сергей Светлаков рассказывал, что инвестировал в этот проект порядка шестидесяти миллионов рублей. Большую часть этих денег удалось отбить, сообщает портал Е1.

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