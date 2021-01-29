«Отношения Бузовой и Манукяна не входят в круг моих интересов»: бывшая девушка Давы о блогере

Как отметила танцовщица Валерия Агикьян, ей неприятно, что музыкант активно обсуждает ее личную жизнь.

Бывшая девушка блогера и музыканта Давида Манукяна танцовщица Валерия Агикьян заявила, что ей очень неприятно слышать различные сплетни вокруг своего имени, которые стали ходить в последнее время.

«Отношения Бузовой и Манукяна не входят в круг моих интересов. Если бы Давид так активно не обсуждал меня и не поливал грязью, я бы даже не знала, кто он. А у меня все прекрасно: я продолжаю танцевать, и у меня семья». Валерия Агикьян

Напомним, что парочка в свое время рассталась не на самой позитивной ноте. Как говорила Агикьян, Манукян стал промывать ей мозги. Говорить, что танцы — это разврат. Кроме того, он унижал девушку. Утверждал, что ей никогда не стать известной, а лучше уехать в родной Новосибирск и стать домохозяйкой. Тогда она поняла, что им не по пути, сообщает «СтарХит».

Ранее стало известно, что Давид Манукян разорвал отношения с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Вместе они были полтора года.

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