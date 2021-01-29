«Катенька, все плохо. У него развился сепсис»: жена Грачевского о словах врача перед смертью мужа

Как отметила Екатерина, ее супруг не хотел сначала обращаться за помощью в больницу, когда только подхватил коронавирус.

Молодая жена режиссера Бориса Грачевского Екатерина в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале вспомнила разговор с врачом незадолго до смерти любимого мужа. Она до последнего верила, что он выкарабкается. По ее словам, подобным образом уходила из жизни певица Юлия Началова. У режиссера отказали почки.

«Врач написала: «Катенька, все плохо. У него развился сепсис». Даже в этот момент я верила, что он справится…. В тот день 14 января я уложила сына и тут чувствую, что сердце сильно кольнуло. Тут же сын внезапно закричал «папа». Я подбежала к ребенку, успокоила его, а следом раздался телефонный звонок». Екатерина Грачевская

Как отметила Екатерина Грачевская, она боялась снять трубку. Понимала, что ей сейчас скажут. Как заметила убитая горем вдова, если бы не сын, то главную трагедию в своей жизни она бы не пережила. По ее словам, ребенок, которому нет и годика, скучает по папе, а сама она каждый день целует фотографии главного мужчины в своей жизни.

Напомним, что Борис Грачевский умер от последствий коронавируса в возрасте 71 года. У него осталось четверо детей от трех разных жен.

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