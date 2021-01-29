«Катенька, все плохо. У него развился сепсис»: жена Грачевского о словах врача перед смертью мужа

Молодая жена режиссера Бориса Грачевского Екатерина в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале вспомнила разговор с врачом незадолго до смерти любимого мужа. Она до последнего верила, что он выкарабкается. По ее словам, подобным образом уходила из жизни певица Юлия Началова. У режиссера отказали почки.
«Врач написала: «Катенька, все плохо. У него развился сепсис». Даже в этот момент я верила, что он справится…. В тот день 14 января я уложила сына и тут чувствую, что сердце сильно кольнуло. Тут же сын внезапно закричал «папа». Я подбежала к ребенку, успокоила его, а следом раздался телефонный звонок».
Как отметила Екатерина Грачевская, она боялась снять трубку. Понимала, что ей сейчас скажут. Как заметила убитая горем вдова, если бы не сын, то главную трагедию в своей жизни она бы не пережила. По ее словам, ребенок, которому нет и годика, скучает по папе, а сама она каждый день целует фотографии главного мужчины в своей жизни.
Напомним, что Борис Грачевский умер от последствий коронавируса в возрасте 71 года. У него осталось четверо детей от трех разных жен.