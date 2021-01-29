Дом за полтора миллиона долларов, квартира около Арбата: какое наследство оставил Лановой

Он был высокооплачиваемым актером, поэтому у него была дорогая недвижимость.

Ушедший из жизни в возрасте 87 лет актер Василий Лановой оставил своим родным шикарную недвижимость. Она достанется его жене актрисе Ирине Купченко и сыну Александру.

В свое время Василий Лановой купил дом в подмосковном поселке Внуково. Его соседями по даче стали актер Александр Абдулов и телеведущий Владимир Познер. Кстати, в свое время в беседах с журналистами Лановой подчеркивал, что не вырубил ни одной сосны и ели на участке. Этот дом обошелся Лановому в миллион долларов. Сегодня, как говорят риелторы, его цена взлетела еще на 500 тысяч зеленых.

Последние годы жизни Лановой жил в квартире близ Арбата. В театр Вахтангова он любил ходить пешком. Цены на трехкомнатные квартиры здесь начинаются от 50 миллионов рублей, сообщает портал Dni.ru.

больше по теме Умер народный артист СССР Василий Лановой Легенда советского кинематографа скончался в возрасте 87 лет от коронавируса.

Напомним, что у Василия Ланового был ранее обнаружен коронавирус. От его последствий он и скончался. Незадолго до ухода из жизни он пережил клиническую смерть.

Смотрите также: