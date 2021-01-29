«Пенсия на горизонте, а все трясем»: 52-летняя Бондарчук примерила полупрозрачный топ без лифчика

Модель, журналист Светлана Бондарчук в 52 года обладает стройной фигурой, которой могут позавидовать многие ровесницы. Светская львица тщательно следит за собой, занимается йогой, выбирает правильные наряды. Но на этот раз блондинка «пошла на риск» и облачилась в полупрозрачный топ, не надев под него бюстгалтер.

На Бондарчук тут же обрушилась критика от хейтеров. Еще бы, не заметить отсутствие белья невозможно. И некоторые просто не смогли пройти мимо, чтобы не высказать свое мнение:

«Лифчик не пробывали заказать..?? Пенсия на горизонте, а все сиськами трясем..», «Ну что это за топы? Мне такие надо!», «Фигура огонь», «Потрясающая», «Секси», «Сегодня очень красиво выглядите, Светлана!», «А что, можно было и без маечки…показать все как есть», «Грудь шикарная», — отреагировали фолловеры в комментариях.

Стоит признать, мнения разделись. Среди негатива нашлось место и положительной обратной связи – многие отметили, что Бондарчук — настоящая красавица с шикарной фигурой, которой просто обязана хвастаться.

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