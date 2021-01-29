В папиных объятиях: Виторган показал, как они с сыном от Собчак смотрят мультфильм

Пока Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым наслаждаются отпуском на Мальдивах, четырехлетний сын телеведущей от первого брака с Максимом Виторганом Платон проводит время с отцом. Накануне папа и наследник посетили кинотеатр, откуда актер поделился трогательным фото.

«Это мы с Платоном смотрим мультфильм «Душа» — очередное глубокое философское полемичное произведение Pixar , замаскированное под детский анимационный фильм», — сообщил Виторган.

При этом Платон уютно расположился на папином плече, и отец нежно обнял сына. Оба они очень внимательно наблюдали происходящее на экране.

Напомним, Собчак с Виторганом поженились в 2013 году. Их брак продлился до конца 2018-го. А осенью 2019 года эпатажная журналистка вышла замуж за режиссера Богомолова.

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