«Глаз режет»: 52-летняя Бондарчук запечатлелась в черном бадлоне и белых микрошортах Chanel

52-летняя модель, светская львица Светлана Бондарчук обожает стильные и яркие аутфиты. Девушка регулярно демонстрирует свои образы «на выход» и «по случаю», каждый раз продумывая наряды до мелочей.

Недавно Бондарчук вышла в свет в твидовом костюме Chanel, состоящем из белого жилета и микрошорт. Дополнить его блондинка решила черным бадлоном и плотными колготками. Получился контрастный аутфит, в котором Светлана не осталась незамеченной. Особенно для звездных стилистов.

Имиджмейкер Лариса Тимиряева, к примеру, отметила, что черно — белая классика в 2021 году набирает популярность, и Светлана Бондарчук как настоящая модница не могла этого не знать. «Контрастное, но ахромное сочетание позволяет быть яркой и сдержанной одновременно», — отметила Тимиряева. И продолжила:

«Плюс черно-белого сочетания еще и в том, что в нем очень сложно скатиться к вульгарности, нужно ну очень постараться. Что мы и наблюдаем в данном аутфите. Все детали образа в тренде: водолазка с высоким воротом, безрукавный жакет, микрошорты, брутальные ботинки на массивной подошве со шнуровкой. Глядя на манеру комплектации, «глаз режет» сочетание микрошорт с плотными колготками. Но в целом, сам образ воспринимается целостно, хотя и немного дерзко. В этом и есть модная фишка сочетания несочетаемого. Получился образ и сдержанный, и с нотками «ковбойского», но в «городских джунглях».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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